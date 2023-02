Dortmund (SID) - Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) hat sich ihren 26. Geburtstag mit der Goldmedaille bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund versüßt. Die 5000-m-Europameisterin gewann am Samstag bei der Entscheidung über 3000 m in starken 8:34,89 Minuten und blieb damit nur rund zwei Sekunden über ihrem deutschen Rekord. Silber sicherte sich Hanna Klein (Tübingen/8:36,83), Bronze holte Hindernis-Vize-Europameisterin Lea Meyer (Leverkusen/8:50,83).

Für Klosterhalfen, die in den USA trainiert, war es der erste Auftritt in der Hallensaison. Zuletzt war die Rheinländerin Mitte Dezember bei der Cross-EM in Turin gestartet und hatte dort Silber gewonnen.