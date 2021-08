Köln (SID) - Wladimir Golubnitschi, einer der erfolgreichsten Geher der Geschichte, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Dies teilte der europäische Leichtathletik-Verband Europaean Athletics mit. Der Ukrainer, der für die Sowjetunion startete, gewann als Einziger zweimal Gold über 20 km (1960 in Rom und 1968 in Mexiko-Stadt).

Hinzu kamen Silber 1972 in München und Bronze 1964 in Tokio. 1976 nahm Golubnitschi im Alter von 40 Jahren an den Spielen in Montreal teil und wurde Siebter.