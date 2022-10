Potsdam (SID) - Geher Hagen Pohle (Potsdam) beendet seine Leichtathletik-Karriere. "Ich bin erleichtert, dass ich die Entscheidung getroffen habe, und merke, dass eine große Last von mir abfällt", sagte der 30-Jährige, der sich nun auf seinen Beruf als Polizist konzentrieren will.

2016 nahm Pohle an den Olympischen Spielen in Rio teil und wurde 18. über die 20 km. Rang acht bei der Heim-EM 2018 in Berlin war seine beste internationale Platzierung bei einer großen Meisterschaft.