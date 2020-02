Leipzig - Deniz Almas (22) und Lisa-Marie Kwayie (23) sind bei der Hallen-DM der Leichtathleten in Leipzig zum Titel über 60 m gesprintet. Der Wolfsburger Almas wies seine Konkurrenten in 6,60 Sekunden in die Schranken. Mitfavorit Julian Reus wurde im Finale wegen eines Fehlstarts disqualifiziert.

Bei den Frauen überquerte Titelverteidigerin Kwayie nach 7,21 Sekunden knapp als Erste die Ziellinie. Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo landete bei ihrer Nebendisziplin als Zweite ebenfalls auf dem Treppchen. In 7,22 Sekunden lief Deutschlands Sportlerin des Jahres zudem persönliche Bestleistung.

