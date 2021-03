Köln (SID) - Die deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathleten finden 2022 in Leipzig statt. Dies gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag nach seiner Präsidiumssitzung bekannt. Als geplanter Termin wurde der 26. und 27. Februar genannt. Die vergangenen Titelkämpfe unter dem Dach hatten am 20. und 21. Februar in Dortmund stattgefunden.