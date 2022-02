Leipzig (SID) - Sprinterin Tatjana Pinto hat sich den Titel bei den deutschen Hallen-Meisterschaften über die 60 m gesichert. Die 29-Jährige aus Wattenscheid setzte sich am Samstag in Leipzig mit einer Saisonbestleistung von 7,16 Sekunden vor Gina Lückenkemper (7,20/Berlin) und Sophia Junk (7,22/Rhein-Wied) durch.

Lucas Ansah-Peprah (Hamburg) holte mit persönlicher Bestleistung den Titel bei den Männern. Der 22-Jährige gewann in 6,58 Sekunden vor Vorjahressieger Kevin Kranz (6,60 Sekunden/Wetzlar) und seinem Vereinskollegen Owen Ansah (6,61). Alle drei waren damit schneller als die für die Hallen-WM in Belgrad (18. bis 20. März) vorgegebene Norm.

Kranz hatte im vergangenen Jahr bei der DM über die 60-m-Strecke den deutschen Hallen-Rekord von Julian Reus egalisiert, der 2016 wie Kranz 6,52 Sekunden gelaufen war.

Bei den Frauen ging auch Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo an den Start, die am Sonntag noch in ihrer Paradedisziplin antritt. Die 28-Jährige von der LG Kurpfalz verpasste mit 7,51 Sekunden jedoch das Finale.