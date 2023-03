Istanbul (SID) - Hanna Klein hat Konstanze Klosterhalfen düpiert und überraschend Gold bei den Hallen-Europameisterschaften in Istanbul gewonnen. Die Leichtathletin aus Tübingen setzte sich am Freitag in der Ataköy Athletics Arena in einem packenden Finish über 3000 m in 8:35,87 Minuten vor 5000-m-Europameisterin Klosterhalfen (Leverkusen/8:36,50) durch. Bronze ging an die Britin Melissa Courtney-Bryant (8:41,19).