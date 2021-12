Berlin (SID) - Stabhochsprung-Weltrekordhalter Armand Duplantis (22) geht am 4. Februar 2022 erstmals beim Hallen-ISTAF in Berlin an den Start. "Ich habe viel über dieses großartige Meeting gehört und hoffe, dass auch möglichst viele Fans dabei sein können", sagte der Olympiasieger aus Schweden. Wegen der Coronavirus-Pandemie gehen zunächst nur wenige, personalisierte Tickets in den Verkauf. "Erst wenn klar ist, dass eine größere Zuschauer-Anzahl möglich ist, werden weitere Karten angeboten", hieß es in einer Mitteilung.