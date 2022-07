Eugene (SID) - Die deutsche Meisterin Christina Hering (München) und WM-Debütantin Majtie Kolberg (Ahrweiler) sind bei den Weltmeisterschaften in Eugene im Halbfinale über 800 m ausgeschieden. Hering wurde im dritten WM-Halbfinale ihrer Karriere trotz eines mutigen Rennens Letzte ihres Laufs (2:01,57). Kolberg verkaufte sich teuer und kam in ihrem Rennen auf Platz sechs (2:01,36).

"Am Ende haben mir noch ein paar Körner gefehlt, ich hoffe, dass die irgendwann kommen. Insgesamt bin ich aber megahappy", sagte Kolberg in der ARD. Letzte Deutsche in einem 800-m-Finale bei der einer WM war Claudia Gesell 2003 in Paris als Fünfte.

Schnellste in der Halbfinals war Olympiasiegerin und Topfavoritin Athing Mu (USA/1:58,12) vor der Olympiazweiten Keely Hodgkinson (Großbritannien/1:58,81). Titelverteidigerin Halimah Nakaayi (Uganda) schied überraschend aus.