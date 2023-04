Der Leichtathletik droht ein prominenter Dopingfall: Norah Jeruto, 2022 Weltmeisterin über 3000-m-Hindernis, ist vorläufig suspendiert worden. Das gab die unabhängige Testagentur AIU an Karfreitag bekannt. Jerutos biologischer Pass wies die Einnahme einer verbotenen Substanz auf.

Die 27-Jährige stammt aus Kenia und läuft seit Anfang 2022 für Kasachstan. Über die Hindernisse war sie eine Konkurrentin der zweimaligen WM-Dritten Gesa Felicitas Krause (Trier), die derzeit schwanger pausiert.

Jeruto hatte in Eugene/Oregon im vergangenen Sommer WM-Gold gewonnen, es war ihr erster großer Sieg bei internationalen Rennen. Dabei stellte sie in 8:53,02 Minuten einen Meisterschafts- und Landesrekord auf. Für Kasachstan war es der erste Titel in der Geschichte der Leichtathletik-Weltmeisterschaften.