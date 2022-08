München (SID) - In Abwesenheit von Europameisterin Gesa Felicitas Krause haben die deutschen Läuferinnen Lea Meyer und Elena Burkard das EM-Finale über 3000 m Hindernis erreicht. Meyer (Köln) gewann in 9:39,55 Minuten den zweiten Vorlauf, Burkard (LG Nordschwarzwald) schaffte es in 9:43,97 Minuten als eine von fünf Zeitschnellsten in den Endlauf am Samstag (22.13 Uhr/ARD). Olivia Gürth (Diez/9:50,95) schied aus.

Krause (30) hatte ihre Teilnahme wegen einer Erkrankung abgesagt. "Mein aktueller Gesundheitszustand hat einen tieferen medizinischen Hintergrund, der nicht auf die Schnelle zu lösen ist", hatte die Sportsoldatin, die bei der WM in Eugene chancenlos Letzte im Finale geworden war, auf Instagram geschrieben. Krause hatte 2016 in Amsterdam und 2018 in Berlin jeweils den Titel gewonnen.