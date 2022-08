München (SID) - Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch (Stuttgart) hat das EM-Finale erreicht. Die Bronzemedaillengewinnerin von Berlin 2018 zog mit übersprungenen 1,87 m in das Finale am Sonntag (19.05 Uhr/ZDF) ein. Die für die sichere Qualifikation genügende Höhe von 1,94 m musste am Freitagvormittag im Münchner Olympiastadion nicht aufgelegt werden, um die zwölf besten Springerinnen zu ermitteln.

Die zweite deutsche Athletin Bianca Stichling (Leverkusen/1,83) schied aus.