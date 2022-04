München - Auch Jaroslawa Mahutschich musste fliehen, so wie viele weitere ihrer ukrainischen Landsleute.

2000 Kilometer reiste sie mit dem Auto, gemeinsam mit Trainerin, Freund und einem Fahrer. Innerhalb von 60 Stunden schafften sie es von Dnipro, einer Stadt im Osten der Ukraine, bis nach Belgrad.

"Das war die schwierigste Reise meines Lebens", blickte Mahutschich vor wenigen Wochen im "ZDF Sportstudio" auf ihre Flucht zurück.

Mahutschich: Trotz Widrigkeiten zu Gold

Das Ziel der Reise, die serbische Hauptstadt, wurde mitnichten rein zufällig gewählt. Denn dort fand vom 18. bis 20. März die Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaft statt. Und die 20-Jährige gehört in ihrer Disziplin, dem Hochsprung, zur absoluten Elite.

U18-Weltmeisterin, Gold bei den Olympischen Jugendspielen, WM-Silber und Olympia-Bronze - die Liste ihrer Erfolge ist lang. Und wurde in Belgrad noch länger.

"Ich bin glücklich, dass ich die Goldmedaille gewonnen habe. Denn das war eine Medaille für mein Land", machte sie klar.

Mit einer Höhe von 2,02 Metern setzte sie sich vor der Australierin Eleanor Patterson und der Kasachin Nadeschda Dubowizkaja durch - und das, ohne sich vorher angemessen auf die WM vorbereiten zu können.

Mahutschich: Große Ziele und ein Wunsch

"Ich habe überhaupt nicht an Training gedacht, dann aber beschlossen, dass ich für mein Land bei den internationalen Wettkämpfen antreten werde", gab Mahutschich einen Einblick in ihre Gefühlswelt und ergänzte: "Es war bei der WM psychisch schwierig, weil ich mit meinen ganzen Gedanken in der Ukraine war."

Das wird vermutlich noch heute so sein, auch wenn sie sich mittlerweile in Deutschland befindet. Ihr Sponsor Puma holte sie direkt aus Belgrad nach Herzogenaurach, stellte ihr eine Unterkunft und Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung.

Denn ihre sportliche Zukunft verliert sie trotz aller Krisen nicht aus den Augen. Ende Mai will sie bei der Diamond League antreten, im Sommer stehen die Weltmeisterschaften in Paris an.

Und doch ist Mahutschich in diesen Zeiten eines viel wichtiger: "Ich möchte zurück in mein Heimatland. Ich möchte dort leben und mein Land bei internationalen Wettkämpfen vertreten."

