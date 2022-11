Köln (SID) - Deutschlands Ausnahme-Leichtathleten Malaika Mihambo (28) und Gina Lückenkemper (26) haben ihre Teilnahme bei den ISTAF-Indoor-Meetings 2023 in Düsseldorf (29. Januar) und Berlin (10. Februar) zugesagt. Wie der Veranstalter am Dienstag bekannt gab, wird außerdem Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis (23) in Berlin an den Start gehen.

Olympiasiegerin und Weltmeisterin Mihambo will in Düsseldorf in die Weitsprungsaison einsteigen. Auch 100-m- Europameisterin Lückenkemper wird bei ihren "Lieblingsmeetings" die ersten Sprints seit ihrem Doppelsieg von München im August absolvieren.

Neben den Sprint- und Hürdensprint-Wettbewerben über 60 Meter sind beim ISTAF Indoor der Weitsprung der Frauen und Stabhochsprung der Männer geplant. In Berlin wird es außerdem ein erstmalig ausgetragenes "Diskus-Duell" geben, bei dem vier Frauen gegen vier Männer antreten.