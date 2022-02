Berlin (SID) - Olympiasiegerin Malaika Mihambo wird beim ISTAF Indoor in Berlin am Freitag (18.00 Uhr/Sport1) doch ihre Weitsprung-Saison eröffnen. Dies verkündeten die Veranstalter am Donnerstag. Ursprünglich hatte die 28-Jährige von der LG Kurpfalz lediglich geplant, beim Hallen-Meeting in der Hauptstadt im Sprint über 60 m zu starten.

"Das ist natürlich auch mein Steckenpferd", sagte Mihambo über ihre Königsdisziplin, in der sie zudem amtierende Welt-und Europameisterin ist: "Das ist das, worin ich stark bin. Das ist, was mir am meisten Spaß macht und wo ich auch Weltklasse bin." In der Hallensaison wird Mihambo noch beim ISTAF Indoor in Düsseldorf (20. Februar) und bei den deutschen Hallenmeisterschaften (26. und 27. Februar) springen.

Mihambo, die bei Olympia in Tokio 2021 Gold geholt hatte, fokussierte sich zuletzt auf den Sprint, um für den Anlauf beim Weitsprung zu trainieren. "Zuerst war das Ziel den Fokus mehr auf den Sprint zu setzen, weil die letzte Saison sehr anstrengend war", fügte Mihambo hinzu: "Nach Tokio habe ich wirklich ein bisschen Zeit gebraucht um mich zu erholen - gerade mental. Das war ein unheimlich anstrengendes Jahr."

Im Sprint in Berlin sei es Mihambos Ziel, "im Vorlauf über die 60 m ein bisschen Spaß zu haben, natürlich auch in den maximalen Bereich zu kommen und die Technik unter dem Druck zu stabilisieren." Dort könnte sie auf Gina Lückenkemper treffen, die nach zwei unbefriedigenden Jahren einen neuen Anlauf nimmt. "Ich glaube, dass solche Duelle für viele Leute spannend sind", sagte Vize-Europameisterin Lückenkemper, die in den USA trainiert: "Ich habe da Bock drauf und hätte auch Bock, mit Malaika eine Staffel zu laufen."

Einen Ausflug in den Weitsprung kann sich Lückenkemper aktuell nicht so recht vorstellen. "Malaika, nur wenn du mit mir übst", sagte eine lachende Lückenkemper: "Wenn ich versuchen würde weit zu springen, würde ich zwar schnell an der Grube ankommen, aber alles, was danach käme, wäre sehr fragwürdig."