München (SID) - Die deutschen Para-Stars Niko Kappel, Felix Streng und Johannes Floors werden beim Leichtathletik-Meeting ISTAF in Berlin am Sonntag (12. September) am Start sein. "Wir freuen uns sehr, dass wir zum großen Jubiläum gleich zwei Weltklasse-Disziplinen aus dem paralympischen Sport und erstmals ein 100-Meter-Rennen mit Johannes Floors und Felix Streng zeigen können", sagte ISTAF-Meetingdirektor Martin Seeber. Kugelstoßer Kappel war bereits im vergangenen Jahr dabei.

Die Prothesensprinter Streng und Floors hatten bei den Paralympics in Tokio jeweils zwei Medaillen geholt. "Bladerunner" Floors gewann Gold über 400 m und wurde Dritter über 100 m. Streng triumphierte über die 100 m und sicherte sich Silber über 200 m. Floors gilt als schnellster Mann ohne Beine. "Klingt geil. Nehm' ich" sagte er dazu. In Berlin trifft das deutsche Top-Duo auf starke internationale Konkurrenz, unter anderem ist der Niederländer Olivier Hendriks am Start. Kappel hatte sich in Tokio Bronze gesichert.

Das ISTAF gilt als ältestes Leichtathletik-Meeting der Welt. Am Sonntag steht der 100. Geburtstag an. Zum Jubiläum sind auf Grundlage eines detaillierten Hygienekonzepts bis zu 25.000 Zuschauer zugelassen.