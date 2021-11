New York (SID) - Die Kenianerin Peres Jepchirchir und ihr Landsmann Albert Korir haben den Marathon in New York gewonnen. Die 28 Jahre alte Olympiasiegerin Jepchirchir setzte sich in 2:22:39 Stunden vor ihrer Landsfrau Viola Cheptoo und Ababel Yeshaneh aus Äthiopien durch. Bei den Männern kam Korir (27) nach 2:08:22 Stunden vor dem Marokkaner Mohamed El Aaraby und dem Italiener Eyob Faniel ins Ziel.

Jepchirchir ist die erste amtierende Olympiasiegerin, die auch das prestigeträchtige Rennen in New York gewinnen konnte.