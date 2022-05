Köln (SID) - Ein solider Start - doch nun bereitet der Körper schon wieder Sorgen: Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul hat den ersten Tag beim Mehrkampf-Meeting in Götzis/Österreich mit Fußschmerzen beendet. Der 24 Jahre alte Mainzer liegt nach fünf Disziplinen mit 4069 Punkten auf dem elften Rang, um ein besseres Ergebnis brachte ihn vor allem der Hochsprung.

Wie schon bei den Olympischen Spielen von Tokio im vergangenen Jahr klagte Kaul während der vierten Disziplin über Schmerzen am Fuß. In Japan konnte er den anschließenden 400-m-Lauf nicht beenden, am Samstag machte Kaul nun aber weiter. Nach 1,91 m im Hochsprung lief er 48,62 Sekunden über die Stadionrunde.

Für die WM in Eugene/Oregon (15. bis 24. Juli) besitzt Kaul (Bestleistung 8691 Punkte) als Titelverteidiger eine Wildcard, er will aber unbedingt noch die Norm von 8100 Punkten für die Heim-EM in München (15. bis 21. August) abhaken. Bei der ersten Qualifikations-Möglichkeit in Ratingen Anfang Mai hatte er zuletzt aufgegeben.

"Eugene ist mir sowas von egal, wenn ich dafür in München im Olympiastadion stehen kann", sagte Kaul bei Leichtathletik.de: "Daher war der Gedanke ans Aufhören nach dem Hochsprung relativ schnell weggeschoben." Sorgen mit Blick auf den zweiten Tag bereite vor allem der Stabhochsprung: "Aber wir haben ein gutes medizinisches Team, und ich denke, wir kriegen das hin." Kauls große Stärken folgen stets am zweiten Wettkampftag.

In Götzis spielt Kaul bislang nur eine Nebenrolle. Für ein Sensationsergebnis sorgte der Schweizer Senkrechtstarter Simon Ehammer. Der 22-Jährige sprang 8,45 m weit und verbesserte damit den Weltrekord innerhalb eines Zehnkampfs um gleich 15 Zentimeter. Anfang Mai hatte Ehammer in Ratingen mit 8,30 m die Marke von Kanadas Olympiasieger Damian Warner um zwei Zentimeter gesteigert.

Mit 4636 Punkten führt Ehammer knapp vor Warner (4634). Bester Deutscher ist Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) auf einem starken vierten Platz (4296), der frühere WM-Dritte kann sogar die WM-Norm von 8350 Punkten ins Visier nehmen. Malik Diakite (Hannover) ist Neunter (4169), Europameister Arthur Abele (Ulm), der nach verletzungsbedingt fast vier Jahren ohne Zehnkampf sein Comeback feiert, liegt auf Position 15 (3905).

Kaul war in den ersten beiden Disziplinen an seine Bestleistungen herangekommen: Über 100 m lief er 11,18 Sekunden (Bestleistung 11,17), im Weitsprung schaffte er 7,28 m (7,39).