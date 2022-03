Hamburg (SID) - Trotz der anstehenden Weltmeisterschaft in Eugene/USA (15. bis 24. Juli) setzt Titelverteidiger Niklas Kaul (Mainz) seinen Fokus in dieser Saison auf den Zehnkampf bei der Heim-EM in München (15. bis 21. August). "Das Highlight wird in Deutschland stattfinden", sagte Kaul, der einen Doppelstart einplant. Rein sportlich sei die WM "höher zu bewerten", sagte der 24-Jährige: Aber "emotional" habe die EM vor den eigenen Fans einen "höheren Stellenwert".

Nach seinem verletzungsbedingten Olympia-Aus in Tokio kann er seinen Fuß seit Anfang November wieder maximal belasten, alles sei "gut ausgeheilt", sagte Kaul, der seinen ersten Wettkampf der Saison am 7./8. Mai in Ratingen absolvieren wird. Nach einem Trainingslager zuletzt in Südafrika ist er für die Saison optimistisch: "Ich versuche jedes Jahr schneller zu laufen, weiter zu werfen und höher zu springen."