Europameister Niklas Kaul wird erst beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen (17./18. Juni) in die Zehnkampf-Saison einsteigen. "Das ist der klare Plan", sagte Kaul in einer Medienrunde am Donnerstag. Ein Start beim traditionell ersten Aufeinandertreffen der Könige der Leichtathletik in Götzis (27./28. Mai) komme für den 25-Jährigen "zu 99 Prozent" nicht infrage.

"Wir wollen dieses Jahr neue Impulse setzen", sagte der Sportler des Jahres, der sich im Hinblick auf die WM für eine veränderte Saisonplanung entschieden hat: "Dazu will ich die technischen Disziplinen im Einzelwettkampf schulen." Der Fokus liege für Kaul dabei auf den Disziplinen Sprint, Sprung und Diskus, "weil ich dort letztes Jahr große Schwankungen hatte".

Die Welttitelkämpfe als Saison-Höhepunkt finden vom 19. bis 27. August in Budapest statt. Die Direktnorm von 8460 Punkten hat der Weltmeister von 2019 bereits in der Tasche, will sie in Ratingen aber bestätigen. Ein spezielles Trainingslager vor dem Event werde es für den Mainzer Studenten allerdings nicht mehr geben: "Ich bereite mich zu Hause auf Ratingen vor, auch, weil ich einfach in die Uni muss."

Bei der am Donnerstagabend anstehenden Verleihung des Fair-Play-Preises des Deutschen Sports, den Kaul zusammen mit seinem Schweizer Kollegen und EM-Zweiten, Simon Ehammer, für die "Art und Weise, Wettkämpfe gegeneinander in ein Miteinander zu verwandeln" erhält, sieht sich der angehende Lehrer eher als Stellvertreter seines Sports: "Ich freue mich sehr, habe mich aber auch sehr gewundert. Im Mehrkampf ist es doch häufiger so, dass man sich gut versteht. Für mich ist es daher eher ein Preis für den Wettkampf."