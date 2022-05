Köln (SID) - Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul will in Götzis die Norm für die Heim-EM in München (15. bis 21. August) knacken. Der 24-Jährige geht nach seiner Aufgabe beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen am 28./29. Mai in Österreich an den Start. Das gab der Veranstalter am Montag bekannt.

Für die EM wird eine Norm von 8100 Punkten gefordert. Als Titelverteidiger besitzt Kaul für die WM in Eugene (15. bis 24. Juli) eine Wildcard. Seit seinem Goldtriumph von Doha 2019 hat Kaul nur einen Zehnkampf beendet, 2021 in Götzis schaffte er 8263 Punkte.

Neben Kaul werden auch der ehemalige Götzis-Sieger Kai Kazmirek, Europameister Arthur Abele, Tim Nowak, Mathias Brugger und Malik Diakite starten. Für Abele ist es nach langer Verletzungspause der erste Zehnkampf seit seinem EM-Gold in Berlin 2018.

Bei den Damen werden Sophie Weißenberg, Lucie Kienast und Vanessa Grimm zum Siebenkampf nach Götzis reisen.