Rom (SID) - Sprint-Olympiasieger Marcell Jacobs (27) ist zunehmend genervt von den Dopinggerüchten nach seinem sensationellen Goldcoup von Tokio. "Ab einem bestimmten Punkt" sei es "ziemlich traurig", dass internationale Medien weiterhin darüber berichten, klagte der Italiener im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP: "Es ist nicht meine Schuld, dass sie nicht verstehen können, dass jemand anderes als der Favorit gewonnen hat. Das ist nicht in Ordnung, zumal sie keinerlei Beweise haben."

Jacobs hatte in Tokio mit 9,80 Sekunden völlig überraschend Gold über die 100 m gewonnen - vor der Saison 2021 war er nie unter der Zehn-Sekunden-Marke geblieben. Diese rasante Steigerung hatte Zweifel an Jacobs aufkommen lassen, auch seine mittlerweile beendete Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Ernährungsberater Giacomo Spazzini sorgte für Aufregung.

In diesem Jahr mit den Highlights der WM in den USA (15. bis 24. Juli) und der EM in München (15. bis 21. August) geht es für Jacobs darum zu beweisen, dass er keine Eintagsfliege ist. "Mein Ziel ist es vor allem, alles zu gewinnen, was möglich ist, um den Standard zu halten, den ich in Tokio gesetzt habe", sagte er.