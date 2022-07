Eugene (SID) - Die zweimalige Olympiasiegerin Faith Kipyegon aus Kenia hat ihren zweiten WM-Titel über 1500 m gewonnen. Im Finale von Eugene setzte sich die 28-Jährige in hochklassigen 3:52,96 Minuten vor der Äthiopierin Gudaf Tsegay (Äthiopien/3:54,52) und der Britin Laura Muir (3:55,28) durch.

Die Niederländerin Sifan Hassan, die 2019 in Doha WM-Gold vor Kipyegon geholt hatte, war nicht am Start. Sie läuft in Eugene nach den 10.000 m (Platz vier) noch die 5000 m.

Die frühere deutsche Meisterin Hanna Klein (Tübingen) und die Hallen-Meisterin Katharina Trost (München) waren trotz guter Leistung im Halbfinale gescheitert.