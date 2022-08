München (SID) - Lauf-Ass Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) hat in München als erste Deutsche EM-Gold über 5000 m gewonnen. Die 25-Jährige setzte sich im Münchner Olympiastadion nach einer starken Vorstellung in 14:50,47 Minuten deutlich vor 10.000-m-Europameisterin Yasemin Can aus der Türkei (14:56,91) und 10.000-m-Vize-Europmeisterin Eilish McColgan aus Großbritannien (1:59,34) durch. Es war zugleich die erste EM-Medaille für eine deutsche Läuferin über diese Distanz.