Berlin (SID) - US-Topstar Noah Lyles wird beim ISTAF in Berlin sprinten. Wie die Veranstalter des größten deutschen Leichtathletik-Meetings am Mittwoch mitteilten, geht der dreimalige Weltmeister am 4. September im Olympiastadion über 100 m an den Start. Und mitverantwortlich dafür ist Deutschlands Topsprinterin Gina Lückenkemper.

"Direkt vor dem 200-m-Finale der WM in Eugene haben wir über Leichtathletik-Meetings gesprochen", erzählte Lückenkemper: "Noah sagte, er hätte mal so richtig Bock auf ein geiles Meeting mit richtig cooler Stimmung. Da habe ich geantwortet, dann musst du unbedingt zum ISTAF nach Berlin kommen. Und da Noah schon immer mal im Olympiastadion laufen wollte, war die Sache schnell klar."

In Berlin bekommt es Lyles mit den schnellsten Deutschen zu tun: In Kevin Kranz, Joshua Hartmann, Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah ist die Besetzung der Sprintstaffel am Start, die im EM-Vorlauf einen deutschen Rekord aufstellte.