Hamburg - An die vorgegebenen Maßnahmen halten, soziale Kontakte reduzieren, Hinweise ernst nehmen: DLV-Chef Jürgen Kessing hat die Leichtathleten mit eindringlichen Worten in der Coronakrise zum Zusammenhalt aufgerufen. "Auch der Sport muss Verantwortung übernehmen. Das wichtigste Ziel ist es laut dem Robert-Koch-Institut, die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen", sagte der 62-Jährige.

"Haltet Euch an die vorgegebenen Maßnahmen der Bundesregierung. Reduziert soziale Kontakte und nehmt die Hinweise ernst, denn in der jetzigen Lage ist die Solidarität jedes einzelnen ? ob Top-Athlet, Trainer, Betreuer oder ehrenamtlicher Helfer ? gefragt", sagte Kessing, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV). Die Gesundheit aller habe "oberste Priorität".

Alle "Lehrgangsmaßnahmen sind bis auf weiteres ausgesetzt", machte Kessing noch einmal deutlich: "Mir ist klar, dass es schwierig ist, sich in außergewöhnlichen Zeiten unter außergewöhnlichen Bedingungen zu motivieren. Gerade deshalb finde ich es bemerkenswert, wie Athleten und Trainer bisher die schwierige Situation im Training annehmen", um sich auf die deutschen Meisterschaften in Braunschweig (6. und 7. Juni) sowie auf die Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) vorzubereiten.

