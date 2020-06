Köln - Die wegen der Corona-Pandemie abgesagte Leichtathletik-DM in Braunschweig soll am 8. und 9. August nachgeholt werden. Dies gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag bekannt. Demnach sei für die Veranstaltung eine Sondergenehmigung beantragt, diese aber noch nicht erteilt worden.

Ob die Titelkämpfe im Eintracht-Stadion gänzlich ohne Zuschauer oder zumindest mit begrenzter Besucherzahl stattfinden können, bleibt offen. DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska hatte im April gesagt: "Wie viele andere Sport-Veranstalter auch hoffen wir darauf, im Rahmen einer Late Season Titelkämpfe mit Zuschauern durchführen zu können. Sollte dies nicht möglich sein, denken wir darüber nach, eine DM ohne Zuschauer mit reduzierter Anzahl an Mitarbeitern auszurichten."

Ursprünglicher Termin war Anfang Juni

Die DM hätte eigentlich an diesem Wochenende (6./7. Juni) stattfinden und eine entscheidende Etappe auf dem Weg zu den mittlerweile ebenfalls verlegten Olympischen Spielen in Tokio sein sollen.

Ebenfalls eine Sondergenehmigung hat der DLV für den Länderkampf "Berlin fliegt!" am 16. August beantragt, die ebenfalls noch nicht erteilt wurde.

