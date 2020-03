Paris - Der europäische Leichtathletikverband (EAA) erwägt das Szenario einer Verschiebung der EM 2020 in Paris. Aus einem zweitägigen Meeting per Videokonferenz ging der dringende Auftrag an die Veranstalter hervor, eine detaillierte Machbarkeitsstudie für das Event vom 25. bis 30. August durchzuführen. Dies teilte die EAA am Mittwoch mit.

"Es ist klar, dass wir derzeit in bisher nicht gekannten Zeiten leben, in denen wir flexibel, unvoreingenommen und realistisch sein müssen", sagte EAA-Vizepräsident Dobromir Karamarinow. Die Gesundheit aller Beteiligten müsse oberste Priorität haben. Die Veranstalter aus Paris gaben an, dass die Vorbereitungen durch die Maßnahmen gegen die Corona-Epidemie in Frankreich stark beeinträchtigt würden.

