Köln (SID) - Topläuferin Konstanze Klosterhalfen wird nicht bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig (8./.9. August) starten. Das teilte das Management der 23-Jährigen am Mittwoch mit. Grund für die Absage der WM-Bronzemedaillengewinnerin über 5000 m seien die "erschwerten Umstände hinsichtlich Reiseplanungen und der damit zusammenhängenden Gesamtorganisation sowie des notwendigen Zeitrahmens für die Akklimatisierung bei einem Wechsel nach Europa", sagte Dany Biegler vom Klosterhalfen-Management.

"Konstanze, die sich aktuell noch in Portland (USA) befindet, wird am Freitag einen Abschluss-Testwettkampf in den USA bestreiten und in der kommenden Woche nach Europa reisen. Nach ihrem Start in Monaco sind weitere Wettkämpfe, darunter auch Starts in Deutschland, geplant", sagte Idriss Gonschinska, Generaldirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV).

Laut Management werde Klosterhalfen ihren ersten Wettkampf in Europa am 14. August beim Diamond League Meeting in Monaco bestreiten. Dort soll die Eliteklasse verspätet starten. Zuletzt waren bereits sechs Events der diesjährigen Diamond League infolge der Corona-Pandemie abgesagt worden.