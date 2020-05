Köln (SID) - Jürgen Kessing, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), hat den Neustart in der Fußball-Bundesliga als falsches Signal an die Gesellschaft kritisiert. "Es kommt zu früh", sagte der 63-Jährige dem Magazin Sponsors: "Warum soll ich selbst noch Abstand zu anderen Menschen halten, wenn wieder Fußball gespielt werden kann?"

Kessing, der dem DLV seit 2017 vorsteht, ist als SPD-Politiker zudem Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen (Baden-Württemberg). In dieser Rolle falle es ihm schwer, Kindern zu erklären, warum diese aktuell nicht Fußball spielen dürften, während der Spielbetrieb in der Bundesliga wieder aufgenommen werden soll. Die Geisterspiele will sich Fußball-Fan Kessing nicht im TV ansehen, wenngleich er zugibt: "Ich bin da mehr als zerrissen."