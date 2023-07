Sprinterin Gabby Thomas hat bei den US-Meisterschaften in der Leichtathletik gleich zweimal die Weltjahresbestzeit über 200 m unterboten. Die Bronzegewinnerin der Olympischen Spiele in Tokio war zunächst im Halbfinale 21,86 Sekunden gelaufen, ihre Zeit wurde später bei den nationalen Meisterschaften in Jamaika von der amtierenden Weltmeisterin Shericka Jackson (21,71) unterboten.

Doch Thomas verbesserte sich im Finale erneut, lief in 21,60 Sekunden ins Ziel und sicherte sich den Titel vor Sprintstar Sha'Carri Richardson, die am Freitag das Finale über 100 m gewonnen hatte. Dort war Thomas nicht an den Start gegangen.

Das rasante Fernduell erhöht die Spannung vor den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August). Dort kommt es zum Aufeinandertreffen von Thomas, Jackson und Richardson.