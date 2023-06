Die Mannschaft des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) hat sich am zweiten von drei Wettkampftagen bei der Team-EM im polnischen Chorzow vom fünften auf den vierten Rang verbessert. Mit 256,5 Punkten nach 25 von 37 Wettbewerben liegt die DLV-Auswahl klar hinter Spitzenreiter Italien (293), aber noch in Tuchfühlung zu Großbritannien (258,5) und Gastgeber Polen (257,5).

Für deutsche Siege sorgten am Samstag Carolina Krafzik in 54,47 Sekunden über 400 m Hürden sowie die Männer-Staffel über 4x100 m Hürden in 38,34 Sekunden. Am Freitag hatte die EM-Zweite Kristin Pudenz die Diskuskonkurrenz mit 66,84 m klar für sich entschieden.

Wichtige Punkte ließ dagegen Joshua Abuaku liegen, der über 400 m Hürden kurz nach dem Start angeschlagen das Rennen beenden musste. "Es fühlte sich nicht gut an. Wenn ich das durchgezogen hätte, wäre auf jeden Fall etwas kaputt gegangen", sagte der 26-Jährige im ZDF.

Deutschland hat die Team-EM bislang dreimal gewonnen. 2009 bei der Premiere sowie 2014 und zuletzt 2017. Der vierte Erfolg war schon vor dem Start wenig realistisch. "Ein Sieg wird für das DLV-Team eine Herausforderung", hatte der neue DLV-Sportdirektor Jörg Bügner erklärt, "dennoch werden wir alles dafür geben, bestmöglich abzuschneiden und an die Erfolge vorangegangener Jahre anzuknüpfen. Unser Ziel ist eine Podiumsplatzierung." Zumindest die liegt nach zwei Tagen in Reichweite.