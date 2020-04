Hamburg - Nach der Verschiebung der Olympischen Spiele im Zuge der Coronakrise findet die eigentlich für 2021 geplante Leichtathletik-WM in Eugene/USA nun vom 15. bis 24. Juli 2022 statt. Das gab der Weltverband World Athletics am Mittwoch bekannt. Die Titelkämpfe enden damit kurz vor dem Beginn der Heim-EM im Rahmen der European Championships in München (11. bis 21. August 2022).

"Das wird eine Goldgrube für Leichtathletikfans auf der ganzen Welt", sagte Weltverbandspräsident Sebastian Coe, da im Sommer 2022 zudem die Commonwealth Games in Birmingham steigen: "Sie werden sechs Wochen lang absolut erstklassige Leichtathletik erleben."

Die WM in Eugene im US-Bundesstaat Oregon sollte eigentlich vom 6. bis 15. August 2021 stattfinden, dies war aufgrund der Olympia-Verschiebung auf den 23. Juli bis 8. August 2021 hinfällig geworden.

