Düsseldorf (SID) - Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre (23) und Co. werden im Sommer in Düsseldorf um den nationalen Titel im Stabhochsprung kämpfen - und nicht bei den eigentlichen deutschen Meisterschaften in Kassel (8. und 9. Juli). Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag bekannt. Die Stabhochsprung-Wettkämpfe bei den Männern und Frauen werden so im Rahmen der "Finals 2023" am Rheinufer in Düsseldorf ausgetragen.

"In Abstimmung mit den TV-Partnern ARD und ZDF, der Finals GmbH, dem DLV, dem Hessischen Leichtathletik-Verband (HLV) und der Stadt Kassel sowie unter Einbindung von Athlet:innen und Trainer:innen und den Stabhochsprung-Hochburgen wurde diese Entscheidung getroffen, um auch in Düsseldorf die Leichtathletik in den Mittelpunkt zu stellen und den Athlet:innen eine individuelle mediale Präsenz zu bieten", sagte DLV-Präsident Jürgen Kessing.