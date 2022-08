München (SID) - Lokalmatadorin Christina Hering hat bei der Leichtathletik-EM in München über 800 m eine couragierte Vorstellung geliefert. Die Münchnerin, die es überraschend in ihr erstes internationales Finale geschafft hatte, lief angefeuert vom Publikum im Olympiastadion bis zur 600-m-Marke an der Spitze mit, nach 2:00,82 Minuten wurde sie am Ende Siebte. Den EM-Titel sicherte sich die Olympia-Zweite, Vizeweltmeisterin und Topfavoritin Keely Hodgkinson (Großbritannien) in 1:59,04 Minuten.

Renelle Lamote (1:59,49/Frankreich) gewann Silber, Bronze holte die Polin Anna Wielgosz (1:59,87).

Majtie Kolberg (Ahrweiler) hatte ihre Saisonbestleistung von 2:01,20 Minuten im Halbfinale nicht zum Weiterkommen gereicht. Tanja Spill (Dormagen) war im Vorlauf ausgeschieden.

Zuletzt holte 1990 eine deutsche Läuferin eine EM-Medaille über die 800 m. Sigrun Wodars hatte damals in Split Gold für die DDR gewonnen.