Köln (SID) - Sprinterin Gina Lückenkemper gibt nach rund drei Jahren ihr Comeback in der Halle. Die 25 Jahre alte Vize-Europameisterin hat ihre Startzusage für die beiden ISTAF-INDOOR-Veranstaltungen am 4. Februar in Berlin und am 20. Februar in Düsseldorf gegeben. Dies gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt.

"Eigentlich sind mir ja die 60 m zu kurz ? aber auf das ISTAF INDOOR habe ich richtig Bock. In die Berliner Arena zurückzukehren, ist etwas ganz Besonderes ? und meine Düsseldorf-Premiere in meiner alten Heimat sowieso", sagte deutsche Hallen-Meisterin von 2017.

Nach zuletzt zwei unbefriedigenden Jahren hat die Sprinterin des SSC Berlin mittlerweile ihren Trainingsmittelpunkt in die USA verlegt. In Clermont/Florida bereitet sich Lückenkemper auf das "Super-Leichtathletikjahr" 2022 mit der WM in Eugene/Oregon und der EM in München vor.