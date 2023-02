Dortmund (SID) - Sprinterin Gina Lückenkemper (Berlin) hat sich zur deutschen Hallenmeisterin über 60 m gekrönt. Die 100-m-Europameisterin gewann am Samstag bei den Titelkämpfen in Dortmund ein hochklassiges Finale in 7,17 Sekunden vor ihren Staffel-Kolleginnen Lisa Mayer (Wetzlar/7,21) und Alexandra Burghardt (Burghausen/7,22).

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo bewies als Fünfte in 7,37 Sekunden ihre starken Sprint-Qualitäten. In ihrer Paradedisziplin kämpft die Weltmeisterin am zweiten Wettkampftag am Sonntag (13 Uhr/sportschau.de) um Gold.

Ein Drama spielte sich bei der Entscheidung der Männer ab: Die Mitfavoriten Julian Wagner (LC Top Team Thüringen) und Owen Ansah (Hamburg) waren nach einem vermeintlichen Fehlstart disqualifiziert worden. Sie legten sofort Protest ein und starteten unter Vorbehalt - als Erster überquerte dann überraschend Aleksandar Askovic (München) in 6,56 Sekunden vor Ansah und Wagner die Ziellinie.

In der offiziellen Ergebnisliste wurden nach minutenlangem Warten Robin Ganter (Mannheim/6,65) und Philipp Corucle (Stuttgart/6,66) auf den Plätzen zwei und drei geführt, ursprünglich waren die beiden hinter den letztlich disqualifizierten Ansah (6,57) und Wagner (6,58) auf den Rängen vier und fünf eingelaufen.