Köln (SID) - Top-Sprinterin Gina Lückenkemper hat durch die stark veränderten Trainingsbedingungen in der Coronakrise neue Erfahrungen gemacht. "Dann passieren auch mal Situationen, dass man seinen Gewichtsschlitten am Kanal in Bamberg durch die Gegend zieht und zur Belustigung der Leute beiträgt. Das war auch ein Erlebnis", sagte die 23-Jährige im Aktuellen Sportstudio im ZDF.

Lückenkemper gestand, dass die Situation für sie persönlich schwierig gewesen sei, weil sie kein Stadion zum Trainieren hatte. Den Kopf deswegen hängen zu lassen, war für sie jedoch keine Option. "Man musste schauen, dass man das Beste aus dieser Situation macht. Sich frustriert in die Ecke zu setzen, bringt in dieser Situation nichts. Vor allem, wenn man Langzeitziele hat, die man erreichen möchte", betonte die EM-Zweite von 2018.