München/Eugene - Malaika Mihambo ist nicht zu stoppen: Die Olympiasiegerin hat bei der WM in Eugene ihre nächste Goldmedaille gewonnen.

Mit 7,12 Metern Weite verteidigte Deutschlands Sportlerin des Jahres ihren Titel im Weitsprung erfolgreich und setzte sich vor Ese Brume aus Nigeria (7,02) durch, Bronze ging an die Brasilianerin Leticia Oro Melo (6,89).

Mihambo, die seit ihrem EM-Triumph 2018 in Berlin bei Großereignissen im Freien ungeschlagen ist, holte die zweite Medaille für das deutsche Team in Eugene, die erste in Gold. Zuvor gewann die Frauen-Staffel über 400 Meter Bronze.

