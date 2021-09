München (SID) - Die wegen der Coronavirus-Pandemie verschobenen deutschen Marathon-Meisterschaften werden am 10. Oktober in München ausgetragen. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Mittwoch bekannt. Ursprünglich hätten die Titelkämpfe Mitte April in Hannover stattfinden sollen. "Nach vielen Corona-bedingten Absagen ist das ein schönes Zeichen für die Laufszene", sagte Marco Buxmann, DLV-Direktor Events.