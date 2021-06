Köln (SID) - Sydney McLaughlin hat bei den US Trials der Leichtathleten in Eugene/Oregon in 51,90 Sekunden einen Weltrekord über 400 m Hürden aufgestellt. Die 21-Jährige unterbot die bisherige Bestzeit von Olympiasiegerin Dalilah Muhammad (52,19) und blieb als erste Frau überhaupt unter der 52-Sekunden-Marke. Muhammad wurde in Eugene in 52,42 Zweite vor Anna Cockrell (53,70).