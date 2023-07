Malaika Mihambo (29) hat sich bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten doch schwerer verletzt als erhofft. Demnach hat sich die Weitsprung-Olympiasiegerin einen "kleinen Muskelfaserriss" im linken Oberschenkel zugezogen, wie ihr Trainer Ulrich Knapp dem SID nach einer MRT-Untersuchung am Mittwoch in Heidelberg sagte. Drei Wochen lang muss Mihambo nun "ruhiger" trainieren, die Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August) beginnen bereits in gut fünf Wochen.

"Damit müssen wir jetzt leider leben. Das wird nicht einfach werden", sagte Knapp, der auf eine Verkrampfung oder kleine Zerrung gehofft hatte: "Wir werden alles geben." Doch ein Start in Budapest unter allen Umständen komme nicht infrage. Mihambo werde nur zur Titelverteidigung antreten, "wenn sie eine Medaillenchance hat".

Mihambo hatte am Sonntag bei den Deutschen Meisterschaften mit einem Sprung auf 6,93 m eine aufsteigende Form gezeigt, ihren Anlauf zum vierten Versuch wegen Schmerzen im linken Oberschenkel aber abbrechen müssen.