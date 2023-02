Dortmund (SID) - Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) hat zum sechsten Mal in Folge den Titel bei den deutschen Hallen-Meisterschaften gewonnen. Die Weltmeisterin setzte sich am Sonntag in Dortmund mit 6,66 m vor Maryse Luzolo (Königstein/6,49) und Mikaelle Assani (Karlsruhe/6,41) durch, an ihren Saisonbestwert von 6,83 m kam sie nicht heran. Mihambos Hallenbestleistung liegt bei 7,07 m.

Die Ausnahmeathletin erzielte ihren besten Sprung im fünften Versuch, sie wirkte insgesamt etwas müde, ließ unter anderem den dritten Sprung aus. Mihambo war bereits am Samstag in der Helmut-Körnig-Halle am Start gewesen: Über die 60 m ließ die Ausnahmeathletin als Fünfte zahlreiche Sprinterinnen hinter sich (7,37).

Ob die 29-Jährige bei der Hallen-EM in Istanbul (2. bis 5. März) mit um Weitsprung-Medaillen kämpft, ließ sie zuletzt offen. Eine Teilnahme sei "wahrscheinlich", hatte Mihambo vor den Titelkämpfen in Dortmund gesagt.