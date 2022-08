Erding (SID) - Weltmeisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) hat ihren EM-Start vier Tage vor der Weitsprung-Qualifikation in München weiter offen gelassen, sich aber optimistisch gezeigt: "Ich bin noch nicht wieder bei 100 Prozent meiner Leistungsfähigkeit", sagte die Olympiasiegerin am Freitag im Trainingslager in Erding: "Das Gute ist aber, dass ich ein Training durchstehen kann, von daher sieht es auch ganz gut aus, dass ich die Wettkämpfe gut bestreiten kann."

Mihambo hatte sich nach ihrer erfolgreichen Titelverteidigung bei der WM in Eugene mit dem Coronavirus infiziert und zehn Tage nicht trainieren können. "Ich merke schon, dass ich krank war, werde auch schneller müde nach einem vollen Tag", sagte die 28-Jährige: "Normalerweise hätten wir nach Eugene nochmal einen richtigen Trainingsblock gemacht, bei dem man intensiv trainiert und dann runterschraubt. Wir machen das jetzt umgekehrt und fangen locker an nach der Erkrankung."

Die Weitsprung-Qualifikation findet am Dienstag (9.50 Uhr/ARD) statt, das Finale steht zwei Tage später am Donnerstag (20.58 Uhr/ARD) an. Mihambo ist die größte Hoffnungsträgerin des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) bei der Heim-EM im Olympiastadion (15. bis 21. August). Die Ausnahmeathletin musste sich seit ihrem EM-Triumph 2018 in Berlin bei keinem Großereignis im Freien geschlagen geben.