Eugene (SID) - Titelverteidigerin Malaika Mihambo hat vor dem WM-Finale im Weitsprung in der Nacht zu Montag (2.50 Uhr MESZ) noch Luft nach oben. "Den optimalen Sprung hatte ich in diesem Jahr noch nicht, ich finde jetzt aber immer besser in den alten Anlauf zurück", sagte die Olympiasiegerin, die wie vor drei Jahren in Doha erneut nach Gold greifen will: "Alles ist bei mir so, wie es sein soll. Ich bin gesund, ich fühle mich fit".

In der Qualifikation in Eugene/Oregon hatte Mihambo einen souveränen Auftritt hingelegt, sprang gleich im ersten Versuch auf 6,84 m und überbot die für den Finaleinzug geforderten 6,75 m klar. Dass noch deutlich mehr drin ist, zeigt die Tatsache, dass die 28-Jährige beim Absprung stolze 17 Zentimeter liegen ließ.

Im Finale freue sie sich "darauf, mehr Sprünge zu haben und dass wir es ausreizen und den Anlauf näher zum Brett ausrichten können", sagte Mihambo: "Ich hoffe, dass ich auf heute gut aufbauen und morgen einen noch besseren Wettkampf machen kann."

Vor drei Jahren hatte sie sich in Doha mit ihrer persönlichen Bestleistung von 7,30 m den Titel gesichert, 2021 sprang sie bei Olympia im letzten Versuch mit 7,00 m zu Gold.

Mit im Mai erzielten 7,09 m war Mihambo als Nummer zwei der Welt zur WM gereist. Kurz vor dem Start der Titelkämpfe hatte die Australierin Brooke Buschkuehl mit 7,13 m die Führung in der Jahresbestenliste übernommen. Buschkuehl qualifizierte sich am Samstag mit 6,76 m ebenfalls im ersten Versuch für das Finale. Beste der Qualifikation war die US-Amerikanerin Quanesha Burks, die 6,86 m sprang - allerdings erst im dritten Versuch.