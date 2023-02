Berlin (SID) - Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat sich rund eine Woche vor den deutschen Hallen-Meisterschaften in guter Form präsentiert. Beim ISTAF Indoor in Berlin sicherte sich die Weltmeisterin am Freitag mit 6,81 m den Sieg. Vor knapp zwei Wochen war Mihambo, die mit ihrer persönlichen Hallenbestleistung von 7,07 m den Meeting-Rekord hält, mit 6,83 m in Düsseldorf in die Weitsprung-Saison gestartet.

Vor 11.850 Zuschauern setzte sich Mihambo in der Mercedes-Benz Arena direkt im ersten Versuch mit 6,72 m an die Spitze. Nach vier ungültigen Versuchen verbesserte sich die 29-Jährige im letzten Versuch noch einmal.

Ob Mihambo nach der Hallen-DM in Dortmund (18./19. Februar) noch bei der Hallen-EM in Istanbul (2. bis 5. März) startet, ließ sie bislang offen. Im Vorfeld des ISTAF hatte die 29-Jährige jedoch gesagt, dass eine Teilnahme "wahrscheinlich" sei. Es sei ein Titel, den sie "bisher nicht gewonnen" habe.