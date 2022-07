Hamburg (SID) - Die Titelverteidiger Malaika Mihambo (Weitsprung) und Niklas Kaul (Zehnkampf) führen das deutsche Aufgebot für die WM der Leichtathleten in Eugene/USA (15. bis zum 24. Juli) an. Geher Jonathan Hilbert, der in Tokio über die 50 km sensationell Silber gewonnen hatte, ist hingegen nicht dabei. Der 27-Jährige hatte sich zuletzt mit dem Coronavirus infiziert und musste mit dem Training aussetzen, Hilbert will sich nun ganz auf die Heim-EM in München (15. bis 21. August) konzentrieren.

"Wir möchten als Team agieren und mit vollem Fokus die Wettkampf-Tage bestmöglich bestreiten", sagte Chefbundestrainerin Annett Stein: "Unter den nominierten Athletinnen und Athleten befinden sich zahlreiche Leistungsträger und auch Medaillengewinner der vergangenen Jahre, die das DLV-Team anführen und von deren Erfahrung die Nationalmannschafts-Neulinge profitieren werden."

Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Europameisterin Mihambo ist sicherlich die größte Medaillenhoffnung des deutschen Teams, mit 7,09 m ist die 28-Jährige erneut die Nummer eins der Welt. Auch Diskuswerferin Kristin Pudenz, Olympia-Zweite von Tokio, sollte vorne mitmischen. Speerwurf-Ass Johannes Vetter hingegen hatte zuletzt Schulterprobleme, die ehemalige Vizeweltmeisterin Carolin Schäfer (Siebenkampf) wurde wegen Trainingsrückstands nicht nominiert.

Das WM-Aufgebot des DLV im Überblick:

MÄNNER (39 Starter)

100 Meter: Julian Wagner (Erfurt)

200 Meter: Owen Ansah (Hamburger)

4x100 Meter: Owen Ansah (Hamburg), Lucas Ansah-Peprah (Hamburg), Joshua Hartmann (Köln), Kevin Kranz (Wetzlar), Milo Skupin-Alfa (Offenburg), Julian Wagner (Erfurt)

4x400 Meter: Marc Koch (Berlin), Hendrik Krause (Dortmund), Maximilian Kremser (Solingen), Manuel Sanders (Dortmund), Marvin Schlegel (Chemnitz), Patrick Schneider (Wattenscheid)

800 Meter: Marc Reuther (Frankfurt/M.)

1.500 Meter: Christoph Kessler (Karlsruhe)

5.000 Meter: Mohamed Mohumed (Dortmund), Sam Parsons (Frankfurt/M.), Maximilian Thorwirth (Düsseldorf)

Marathon: Tom Gröschel (Rostock)

110 Meter Hürden: Gregor Traber (Tübingen)

3.000 Meter Hindernis: Frederik Ruppert (Wassenberg)

20 Kilometer Gehen: Nils Brembach (Potsdam), Karl Junghannß (Erfurt), Christopher Linke (Potsdam)

35 Kilometer Gehen: Carl Dohmann (Baden-Baden), Karl Junghannß (Erfurt), Christopher Linke (Potsdam)

Hochsprung: Tobias Potye (München), Mateusz Przybylko (Leverkusen)

Stabhochsprung: Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen), Oleg Zernikel (Landau)

Dreisprung: Max Heß (Chemnitz)

Diskuswurf: Torben Brandt (Berlin), Henrik Janssen (Magdeburg), Martin Wierig (Magdeburg)

Speerwurf: Andreas Hofmann (Mannheim), Johannes Vetter (Offenburg), Julian Weber (Mainz)

Zehnkampf: Niklas Kaul (Mainz), Kai Kazmirek (Koblenz), Leo Neugebauer (Leinfelden-Echterdingen), Tim Nowak (Ulm)

FRAUEN (40 Starterinnen)

100 Meter: Gina Lückenkemper (Berlin), Alexandra Burghardt (Burghausen)

200 Meter: Lilly Kaden (Dortmund), Jessica-Bianca Wessolly (Mannheim)

400 Meter: Alica Schmidt (Berlin)

4x100 Meter: Alexandra Burghardt (Burghausen), Rebekka Haase (Wetzlar), Yasmin Kwadwo (Paderborn), Gina Lückenkemper (Berlin), Tatjana Pinto (Wattenscheid), Corinna Schwab (Chemnitz)

4x400 Meter: Judith Franzen (Leverkusen), Annkathrin Hoven (Leverkusen), Elisa Lechleitner (Ludwigsburg), Alica Schmidt (Berlin), Corinna Schwab (Chemnitz), Luna Thiel (Hannover)

800 Meter: Christina Hering (München), Majtie Kolberg (Ahrweiler)

1.500 Meter: Hanna Klein (Tübingen), Katharina Trost (München)

5.000 Meter: Sara Benfares (Rehlingen), Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen), Alina Reh (Berlin)

10.000 Meter: Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen)

Marathon: Laura Hottenrott (Kassel)

400 Meter Hürden: Carolina Krafzik (Sindelfingen)

3.000 Meter Hindernis: Gesa Felicitas Krause (Trier), Lea Meyer (Köln)

20 Kilometer Gehen: Saskia Feige (Leipzig)

Hochsprung: Marie-Laurence Jungfleisch (Stuttgart)

Weitsprung: Merle Homeier (Göttingen), Maryse Luzolo (Königstein), Malaika Mihambo (Oftersheim)

Dreisprung: Neele Eckhardt-Noack (Göttingen), Jessie Maduka (Wattenscheid)

Kugelstoßen: Sara Gambetta (Halle/Saale), Katharina Maisch (Thum), Julia Ritter (Wattenscheid)

Diskuswurf: Shanice Craft (Mannheim), Kristin Pudenz (Potsdam), Claudine Vita (Neubrandenburg)

Hammerwurf: Samantha Borutta (Frankfurt/M.)

Speerwurf: Christin Hussong (Zweibrücken)

Siebenkampf: Sophie Weißenberg (Leverkusen)

MIXED-STAFFEL

4x400 Meter: Judith Franzen (Leverkusen), Manuel Sanders (Dortmund), Marvin Schlegel (Chemnitz), Alica Schmidt (Berlin) Patrick Schneider (Wattenscheid), Corinna Schwab (Chemnitz)