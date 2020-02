Düsseldorf - Einen Tag nach dem Beinahe-Weltrekord von Stabhochsprung-Europameister Armand Duplantis (Schweden) hat das Leichtathletik-Meeting in Düsseldorf eine erhebliche Aufwertung erhalten. Am 31. Januar 2021 wird die Veranstaltung am Rhein neben dem Stammort Berlin (5. Februar) als zweites ISTAF Indoor ausgetragen. Dies gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt.

Von der bisher 2000 Zuschauer fassenden Halle am Fußballstadion des Bundesligisten Fortuna Düsseldorf wechselt das dreistündige Event mit sieben Entscheidungen nach 15 Jahren in den 10.400 Besucher fassenden ISS Dome, Spielstätte des achtmaligen Eishockeymeisters Düsseldorfer EG.

Begeisterung bei den Athleten

Bei den Athleten stößt die Weiterentwicklung auf große Begeisterung. Die in den USA trainierende 100-m-Vizeeuropameisterin Gina Lückenkemper sagte in Düsseldorf: "Das ISTAF Indoor ist das beste Hallen-Meeting der Welt und die Zukunft der Leichtathletik. Kompakt, übersichtlich, actionreich - das ist genau der richtige Weg." Hürden-Ass Pamela Dutkiewicz, wie Lückenkemper bei der EM 2018 in Berlin mit Silber dekoriert, ergänzte: "Es ist total genial, dass es das künftig zweimal im Jahr geben wird."

Um ein Haar hätten die Zuschauer am Dienstagabend den ersten Leichtathletik-Weltrekord des Jahres erlebt. In einem prominent besetzten Wettkampf avancierte der 20-jährige Schwede Duplantis zunächst zum jüngsten Sechs-Meter-Springer in der Halle und gehört damit nun einem elitären Zirkel von lediglich elf Athleten an.

Unter freiem Himmel hatte Duplantis bei seinem EM-Triumph bereits 6,05 m übersprungen. Nachdem am Dienstag sein Sieg vor Weltmeister Sam Kendricks (USA/5,80) feststand, nahm er die Weltrekordhöhe von 6,17 m in Angriff. Im zweiten Versuch war der Vizeweltmeister bereits über der Latte, riss sie aber im Fallen mit dem rechten Arm. Damit bleibt der Rekord beim Franzosen Renaud Lavillenie (6,16 m aus dem Jahr 2014).

