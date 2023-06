Leo Neugebauer legte vor, Niklas Kaul zog nach - und Deutschlands Leichtathleten reisen mit zwei Medaillenkandidaten im Zehnkampf zur WM nach Budapest (19. bis 27. August). "Am Ende des Tages freue ich mich, dass wir jetzt mit einem tollen Team nach Budapest fahren", sagte Europameister Kaul nach seinen 8484 Punkten von Ratingen: "So ein starkes Team hatten wir glaube ich ganz, ganz lange nicht mehr. Es wird ein lustiger Wettkampf."

So gut in Form war Kaul zu einem so frühen Zeitpunkt der Saison noch nie, dabei leistete sich der Ex-Weltmeister sogar drei Disziplinen, "die gar nichts waren". Nun will der 25-Jährige "erst einmal eine halbe Woche die Beine hochlegen. Danach beginnt die Vorbereitung auf die WM in Budapest", sagte Kaul.

Während Kaul derzeit in der Welt nun auf Platz sieben lauert, ist Neugebauer nach seinem deutschen Rekord (8836 Punkte) derzeit sogar die Nummer eins. Es sei "neues Leben drin" im deutschen Zehnkampf sagte der 23-Jährige der Sportschau: "Wenn ich so weitermache, ist alles möglich."