New York (SID) - Der Kenianer Evans Chebet hat den Marathon in New York gewonnen. Der 33-Jährige setzte sich über die 42,195 km in 2:08:41 Stunden vor Shura Kitata aus Äthiopien und dem Niederländer Abdi Nageeye durch. Für Chebet, der den Streckenrekord in New York um mehr als drei Minuten verpasste, war es nach dem Sieg beim Boston Marathon der zweite Triumph 2022.

Bei den Frauen siegte Chebets Landsfrau Sharon Lokedi in 2:23:23 Stunden vor Lonah Salpeter aus Israel und der Weltmeisterin Gotytom Gebreslase (Äthiopien). Mit Platz vier in 2:24:16 Minuten glänzte die bereits 43 Jahre alte Kenianerin Edna Kiplagat, Weltmeisterin von 2011 und 2013. Für Lokedi (28) war es der erste Triumph über die Marathon-Distanz.